ABD'de göçmen bürosuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'na silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu açıklanırken saldırganın kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Reuters'ın aktardığına göre saldırı ABD saatiyle 07.30'da meydana geldi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu yazdı.

Saldırganın intihar ettiğini de duyuran Noem "Henüz nedenini bilmesek de ICE kolluk kuvvetlerinin kendilerine karşı eşi görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu duruma bir son verilmeli" ifadelerini kullandı.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Noem'e yanıt olarak “Kolluk kuvvetlerine, özellikle ICE'ye yönelik takıntılı saldırılar durmalıdır. Bu saldırıda yaralanan herkes ve aileleri için dua ediyorum” yazdı.

"YARALILARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ YOK"

ABC'nin bağlı kuruluşu WFAA, silahlı saldırganın olay yerine yakın bir binanın çatısında ölü bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan CNN International'a konuşan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafa Kuvvetleri'nin (ICE) vekil direktörü Todd Lyons, “Ön bilgiler, saldırının bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları hakkında henüz net bilgi yok” açıklamasında bulundu.

Fox News, saldırının ICE binasında işlem için getirilen göçmenlerin içeri alındığı sırada gerçekleştiğini bildirdi.