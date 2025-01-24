ABD'de göçmenleri sınırdışı etme uçuşları başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınırdışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sınırdışı etme uçuşları başladı” ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını ve bu birlikte 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceğini söyledi.

Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray, “ABD Deniz Piyadeleri, Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya (CBP) Yardımcı Oluyor” başlığıyla sınırda bulunan ABD askerlerinin görüntülerini paylaştı.