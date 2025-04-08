ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün davası sürüyor: Federal yargıç ek delil istedi

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'le ilgili Vermont eyaletinde görülen davada Federal Bölge Yargıcı William Sessions, yargılamanın devamı için taraflardan ek delil sunmalarını istedi.

Vermont Bölge Yargıcı Sessions, 25 Mart'ta, Massachusetts eyaletinde gözaltına alınarak Louisiana eyaletine götürülen Öztürk'le ilgili davanın ilk duruşmasında iki tarafın savunmalarını dinleyerek bilgi edindi.

Massachusetts’teki federal yargıcın kararı üzerine hafta sonu, yaklaşık iki haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana’dan yaşadığı bölgeye daha yakın Vermont’a getirilen Öztürk, buradaki ilk duruşmaya çıkarılmadı.

Federal Yargıç William Sessions, iki tarafın avukatlarını dinledikten sonra bu davanın alışılmışın dışında içeriğe sahip olduğunu belirterek, taraflara daha fazla belge ve bilgi toplamalarını tavsiye etti.

İKİNCİ DURUŞMA 14 NİSAN'DA

Duruşmaya telefonla katılan Öztürk’ün avukatı Ramzi Kassem, müvekkilinin kaçma veya topluma zarar verme riskinin bulunmadığını savunarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

ABD yönetiminin avukatı ise Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdüğü Türk öğrencinin davasının görülmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Avukatları dinleyen Sessions, iki tarafın da toplayacağı ek delilleri 11 Nisan'a kadar mahkemeye sunmalarını isteyerek 14 Nisan'da ikinci duruşmanın yapılmasına karar verdi.

Federal yargıç, ayrıca taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün mahkemede savunma yapmasını isteyebileceğini belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD’de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutuluyor olmasını, henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.