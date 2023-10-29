ABD'de grev yapan otomotiv işçileri, Stellantis ile geçici anlaşmaya vardı

ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford'un ardından Stellantis ile de geçici anlaşmaya vardı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan grevin 44'üncü gününde Stellantis ile geçici bir anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bunun, sendikanın "Üç Büyükler" olarak adlandırılan otomobil üreticileriyle yeni sözleşmeye dair pazarlık sürecinde vardığı ikinci geçici anlaşma olduğu belirtilen açıklamada, Ford ile yapılan anlaşma gibi Stellantis ile yapılan anlaşmanın da sendikanın 2019'daki sözleşmede elde edilen kazanımların "dört katından daha değerli kazanımları" içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmayla Stellantis işçilerinin son 22 yılda aldığı taban ücret artışlarından daha fazlasının sağlanacağı belirtilerek, Nisan 2028'e kadar taban ücretin yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.