ABD'de ham petrol stoklarında düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 800 bin varil azalışla 440 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 401 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

BENZİN STOKLARINDA DA DÜŞÜŞ

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 400 bin varil düşüşle 223 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.ABD'nin günlük ham petrol üretimi 17-23 Mayıs haftasında 9 bin varil artarak 13 milyon 401 bin varile çıktı.Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 262 bin varil artışla 6 milyon 351 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 794 bin varil artışla 4 milyon 301 bin varil oldu.

2025 ÜRETİM TAHMİNİ

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.