ABD'de hapis yatan Meksikalı uyuşturucu baronu Cardenas tahliye edildi

Meksika tarihinin en azılı uyuşturucu baronlarından biri olan Osiel Cardenas, cuma günü ABD'de tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.

Reuters'ın haberine göre Cardenas, kendisini sınır dışı edebilecek göçmenlik yetkililerinin gözetimine bırakıldı.

Gulf Cartel'in eski lideri Cardenas, Meksika'nın çalkantılı geçmişindeki en kanlı çete şiddetinin bazılarının liderliğini yaptı.

25 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Cardenas, eski ordu özel kuvvetlerinden oluşan Gulf Cartel'in silahlı kanadı Zetas'ı kurdu.

2003'te bir silahlı çatışmanın ardından yakalandı ve 2007'de ABD'ye iade edildi. 2010'da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD cezaevi servisinden bir sözcü Reuters'e yaptığı açıklamada Cardenas'ın Cuma günü erken saatlerde “ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözetiminde” serbest bırakıldığını söyledi.

İADESİ KESİNLEŞMEDİ

Cardenas'ın Meksika'ya mı sınır dışı edileceği yoksa ABD topraklarında mı kalacağı netlik kazanmadı.

ABD haber kanalı NBC, ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Cardenas'ı Pazartesi günü Meksika'ya teslim etmeyi planladığını bildirdi.