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ABD'de hapishaneden kaçtığı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.

Dünya
  • 04.05.2025 21:59
  • Giriş: 04.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 04.05.2025 22:01
Kaynak: AA
ABD'de hapishaneden kaçtığı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.

ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.

Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı. Hapishanedeki bütün hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.

Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.

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