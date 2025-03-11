ABD'de hava ambulansı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde bir hava ambulansının düştüğü bildirildi.

Kazada, pilot ve iki hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. LouAnn Woodward, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin hasta naklini tamamladıktan sonra Columbus’tan dönerken Madison County bölgesinde yerel saatle 12.30’da düştüğünü açıkladı.

Woodward, "Tüm sağlık merkezi ailesi olarak derin üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullanırken, üniversiteden yapılan açıklamada, 29 yıldır hizmet veren AirCare acil servislerinin tarihinde ilk kez böyle bir kaza yaşandığı belirtildi.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve diğer yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Mississippi Valisi Tate Reeves ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kaza, eyaletimizdeki acil sağlık çalışanlarının her gün büyük riskler aldığını trajik bir şekilde hatırlatıyor. Bu kahramanların fedakârlıkları asla unutulmayacak" dedi.

Yetkililer, kazada yaşamını yitiren üç kişinin ailelerine bilgi verildiğini ancak gizlilik nedeniyle isimlerinin paylaşılmadığını belirtti.