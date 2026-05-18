ABD'de hava gösterisinde iki uçak çarpıştı

ABD'nin Idaho eyaletinde gerçekleştirilen bir hava gösterisinde iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardaki mürettebat fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtuldu.

Dünya
  • 18.05.2026 13:25
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Idaho eyaletinde yer alan Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde dün(17 Mayıs Pazar)  düzenlenen Gunfighter Skies adlı hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.

Yerel basında yer alan haberlere ve üs sözcüsü Antwain Hanks'in açıklamalarına göre, çarpışmanın ardından olay yerinden siyah dumanlar yükselirken, gökyüzünde 4 paraşüt görüldü.

Gösteri alanındaki sunucu tarafından izleyicilere yapılan anonsta, mürettebatın fırlatma sistemlerini kullanarak uçakları güvenli bir şekilde terk ettiği ve paraşütlerinin açıldığı duyuruldu.

Olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, kazanın nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

