ABD'de havaalanında 2 uçak çarpıştı: 4 kişi öldü

ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'nda 2 uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçaklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 4 kişiyi taşıyan ‘Socata TBM 700’ tipi hafif bir uçak, Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştı.

4 kişinin öldüğü belirtilen FAA'nın yaptığı açıklamada, 11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14.00 civarında Montana'daki Kalispell City Havalimanı'na inen bir ‘Socata TBM 700’ tipi uçak, boş bir ‘Swearingen SX-300’ tipi uçağa çarptı. Uçakta dört kişi vardı. FAA olayı araştıracak" ifadelerini kullandı.