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ABD'de havaalanında uçak lastiği değişim sırasında patladı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dünya
  • 27.08.2024 18:39
  • Giriş: 27.08.2024 18:39
  • Güncelleme: 27.08.2024 18:43
Kaynak: İHA
ABD'de havaalanında uçak lastiği değişim sırasında patladı: 2 ölü, 1 yaralı
FOTOĞRAF: news.delta.com

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

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