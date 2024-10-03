ABD'de Helene Kasırgası: Can kaybı 189'a yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde can kaybının 189'a ulaştığı bildirildi.

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın bölgedeki olumsuz etkileri devam ediyor.

Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Karolina'da 95, Güney Karolina'da 39, Georgia'da 25, Florida'da 19, Tennessee'de 9, Virginia'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu. Toplam 6 eyalette kayıp onlarca kişiyi arama çalışmaları sürerken, 1.1 milyondan fazla ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğu öğrenildi.

BIDEN: OLABİLDİĞİNCE ÇOK İNSANA YARDIM EDECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden, en çok ölümün kayda geçtiği Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerini ziyaret etti. Biden, "Görevimiz, olabildiğince çok insana olabildiğince çabuk ve kapsamlı bir şekilde yardım etmektir. Tamamen ayağa kalkana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

Biden, Savunma Bakanlığı'na kasırgadan etkilenen yerleşim yerlerine ihtiyaç malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırılmasına yardımcı olmak için Kuzey Karolina Ulusal Muhafızlarına destek amacıyla bin askeri konuşlandırması talimatını verdiğini söyledi. Biden'ın bugün Florida ve Georgia'daki afet bölgelerine geçmesi bekleniyor.