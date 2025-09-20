Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü

ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 20.09.2025 13:21
  • Giriş: 20.09.2025 13:21
  • Güncelleme: 20.09.2025 13:24
Kaynak: AA
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol