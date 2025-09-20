ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.