ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen bir etkinlikte helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

  • 12.10.2025 09:40
  • Giriş: 12.10.2025 09:40
  • Güncelleme: 12.10.2025 10:15
Kaynak: DHA
ABD'de helikopter düştü: 5 yaralı
Fotoğraf: DHA

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

