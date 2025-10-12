ABD'de helikopter düştü: 5 yaralı
ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen bir etkinlikte helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Federal Havacılık Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.