ABD'de hükümet bir kez daha "kapanma" riskiyle karşı karşıya

ABD'de federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçenin yasalaşması için zaman daralırken, ABD Kongresi'nde henüz bir anlaşma sağlanamaması hükümetin kapanma riskini artırıyor.

Ülkede 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıla çok az bir süre kalırken, Kongre, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısı üzerinde henüz bir uzlaşmaya varamadı.

Son 47 yılda 21 kez hükümetin bütçesizlikten "kepenk kapattığı" ülkede, Kongre'nin federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak ve yeni bir kapanmayı engellemek için 30 Eylül ABD yerel saatiyle gece yarısına kadar vakti bulunuyor.