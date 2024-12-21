ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde akşam saatlerinde yapılan oylamada, 34 "hayır" oyuna karşılık 366 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu tasarıda, hükümet kurumlarına sağlanacak finansmanın yanı sıra afet yardımı için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik destek için 10 milyar dolarlık kaynak da ayrıldı.

Uzun müzakereler sonucu Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın talep ettiği borç limitinin yükseltilmesine ilişkin hüküm yer almadı.

ABD'de cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.