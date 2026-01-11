ABD'de, ICE polisine tepki protestoları sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'u öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine tepki protestoları sürüyor.

Minneapolis yerel polisinden yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta bir ICE görevlisinin aracında duran Good’u vurmasına tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Açıklamada, göstericilerin kent merkezindeki bir otelin önünde kalabalık oluşturduğu ve bazı kişilerin otele zorla girdiği öne sürüldü.

Polisin, en az 30 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.