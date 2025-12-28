ABD'de iki helikopter havada çarpıştı
ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpıştığı bildirildi.
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.