ABD'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Dünya
  • 28.12.2025 23:38
  • Giriş: 28.12.2025 23:38
  • Güncelleme: 28.12.2025 23:42
Kaynak: DHA
Fotoğraf: Depo Photos

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpıştığı bildirildi.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

