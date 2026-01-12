ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyon daldı: 2 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, İran'da yönetime karşı düzenlenen protestolara destek amacıyla toplanan insanların arasına hareket halindeki bir kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

CBS News'in haberine göre, Los Angeles kentinin Westwood bölgesinde İran'da devam eden protestolara dayanışma gösterisi düzenlemek amacıyla binlerce kişi bir araya geldi.

Los Angeles İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, bir araya gelen insanların arasına bir kamyonetin dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, henüz kimliği belirtilmeyen kamyon sürücüsünün sorgulandığını aktardı.