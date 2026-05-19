ABD'de İslam Merkezine silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan ölü bulundu

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay esnasında merkez binasında eğitim gören çocukların da bulunduğu ve birden fazla kişinin kurşunların hedefi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerden birinin cami cemaatinden olduğu öğrenildi.

NEFRET SUÇU KAPSAMINDA SORUŞTURULUYOR

San Diego Polis Departmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

TRUMP: "ÇOK DİKKATLİ İNCELEYECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken San Diego'daki saldırıya ilişkin kendisine bilgi verildiğini söyledi. Olayı "korkunç bir durum" olarak değerlendiren Trump, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler iletildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.