ABD'de ISM imalat endeksi ağustosta beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta 47,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ISM, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artışla 47,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan verinin bu dönemde 47 değerini alması öngörülüyordu. Üst üste 10'uncu ayda imalat sektöründe ekonomik faaliyetteki daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 46,4 olmuştu.

Üretim endeksi ağustosta aylık bazda 1,7 puan artarak 50'ye çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan düşerek 46,8'e geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 4,1 puan artışla 48,5'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektörü büyüme kaydederken, 13 sektörde küçülme yaşandı. Giyim, mobilya, plastik ve kauçuk, fabrikasyon metal ürünler, elektrikli ekipmanlar, kimyasal ürünler, bilgisayar ve elektronik, ahşap ürünler ve makine daralma kaydedilen sektörler arasında yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Öte yandan, S&P Global de ağustos ayına ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayı imalat sektörü PMI verisi 47,9 ile beklentilerin üzerine çıktı. İmalat sanayisindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, temmuzda 49 değerinde gerçekleşmişti.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, veriye ilişkin değerlendirmesinde, siparişlerde giderek artan bozulma nedeniyle üretimin düşüşe geçtiğini belirtti.

Siparişlerin fabrikaların üretimi azaltmasından daha hızlı düştüğüne işaret eden Williamson, bunun da firmaların yakın gelecekte üretim hacimlerini kısmaya devam etmeleri gerekeceğini gösterdiğini kaydetti.

Williamson, kısa vadeli görünümle ilgili artan karamsarlık hissinin işe alımları vurduğuna ve satın alma faaliyetlerinde daha büyük bir gerilemeye yol açtığına dikkati çekti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.