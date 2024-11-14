ABD'de İsrail'e silah satışının engellenmesi: Tasarı gelecek hafta oylanacak

ABD'de senatör Bernie Sanders, İsrail'e milyarlarca dolar değerinde silah satışının engellenmesine yönelik karar tasarısının gelecek hafta oylanacağını ifade etti.

Sanders, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) sunacağım" ifadesini kullandı.

Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı "barbarca bir savaş" yürüttüğünü ve ABD hukuku ile uluslararası hukuku "açıkça ihlal ettiğinde" hiçbir şüphe olmadığını savundu.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞ ABD SİLAHLARIYLA YÜRÜTÜLDÜ"

Karar tasarısının gelecek hafta oylanacağını kaydeden Sanders, "Gazze'deki savaş, neredeyse tamamen Amerikan silahlarıyla ve ABD vergi mükelleflerinin 18 milyar dolarıyla yürütüldü" ifadesini kullandı.

ABD'nin Netanyahu hükümetine daha fazla askeri yardım ve silah sağlayarak bu savaşa "ortak" olmaya devam edemeyeceğini belirten Sanders, "Kongre'nin bu silah satışlarını engellemek için harekete geçmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.