ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Şubat ile biten haftada 215 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 215 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının 209 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise yukarı yönlü revize edilerek 201 binden 202 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin azalarak 212 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 17 Şubat ile biten haftada 45 bin kişi artarak 1 milyon 905 bine çıkarken, kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin, tarihsel olarak sıkı seviyede olmasına rağmen, ABD Merkez Bankasının uzun süredir devam eden kısıtlayıcı para politikası sonrasında iş gücü piyasasının bir miktar yumuşadığını gösterdiğini belirtti.