ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin artışla 230 bine ulaştı.

5 BİN KİŞİ YÜKSELDİ

Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 227 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 500 artışla 230 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 31 Ağustos ile biten haftada 5 bin kişi yükselerek 1 milyon 850 bin oldu.

Analistler, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının hafif bir artış kaydetmesinin, iş gücü piyasasının yavaşlamasına rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti.