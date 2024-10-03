ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin artışla 225 bine çıktı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 222 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 218 binden 219 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 224 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Eylül ile biten haftada 1000 kişi azalışla 1 milyon 826 bine indi.