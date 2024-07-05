ABD'de işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyede

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Ülkede tarım dışı istihdam geçen ay 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, yüzde 4,1 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 206 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin 190 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, kamu, sağlık, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

ABD'de işsizlik oranı, haziran ayında 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıktı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde mayıs ayında olduğu gibi yüzde 4 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, haziranda 162 bin kişi artarak 6 milyon 811 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla 62,6'ya çıktı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.