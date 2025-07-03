ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 4,1

ABD’de haziran ayında tarım dışı istihdam 147 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 ile sabit kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) verilerine göre, istihdam artışı en çok eyalet hükümetleri ile sağlık sektöründe yaşanırken, federal hükümette iş kayıpları sürdü. Mayıs ve nisan ayları istihdam verileri ise toplamda 16 bin kişi yukarı yönlü revize edildi.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE İSTİHDAM ARTIŞI

Haziran ayında sağlık sektöründe 39 bin kişilik istihdam artışı sağlanırken, bu artışın 16 bini hastanelerde ve 14 bini bakım evlerinde gerçekleşti. Sosyal yardım alanında da 19 bin kişilik istihdam artışı görüldü. Yerel yönetimlere bağlı eğitim kurumlarında ise 23 bin kişilik artış kaydedildi. Buna karşılık, federal hükümette 7 bin kişilik iş kaybı yaşandı ve yıl başından bu yana toplam kayıp 69 bine ulaştı.

İŞSİZLİK ORANI SABİT KALDI

İşsizlik oranı haziran ayında yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı. Uzun süreli işsiz sayısı 190 bin kişi artarak 1,6 milyona yükselirken, bu grup toplam işsizlerin yüzde 23,3’ünü oluşturdu. İş aramayı bırakmış ancak çalışmak isteyen kişi sayısı ise 6 milyon olarak kayıtlara geçti.

SAATLİK ÜCRETLERDE SINIRLI ARTIŞ

Haziran ayında özel sektörde ortalama saatlik kazanç 8 sent artarak 36,30 dolara çıktı. Bu, aylık bazda yüzde 0,2’lik bir artışa işaret ederken, yıllık ücret artışı yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 0,1 saat azalarak 34,2 saate geriledi. Üretim ve denetim dışı çalışanların haftalık çalışma süresi ise 0,2 saat düşüşle 33,5 saate indi.