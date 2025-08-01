ABD'de işsizlik oranı temmuzda yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 73 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

SEKTÖREL DEĞİŞİM VE REVİZE VERİLER

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanlarında artışını sürdürürken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Mayıs ayı için istihdam artışı 144 binden 19 bine, haziran ayı için ise 147 binden 14 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. Bu oran piyasa beklentilerine paralel seyretti.

lkedeki işsiz sayısı, geçen ay 221 bin kişi artarak 7 milyon 236 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye geriledi.

ORTALAMA KAZANÇLARDA SINIRLI ARTIŞ

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,2'den 34,3'e çıktı. ABD Merkez Bankasının yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç, bu dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9 artışla 36,44 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artış yönündeydi. Haziranda ise ortalama saatlik kazanç aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,8 artmıştı.