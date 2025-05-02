ABD'de işsizlik sabit kaldı, istihdam artışı beklentilerin üstünde

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Nisan 2025’te tarım dışı istihdam 177 bin kişi arttı. Böylece son 12 aylık ortalama olan 152 binin üzerinde bir artış kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde sabit kaldı.

İŞSİZ SAYISI 7,2 MİLYON

İşsiz sayısı 7,2 milyon olurken, 27 haftadan uzun süredir işsiz olanların sayısı 179 bin artışla 1,7 milyona yükseldi. Bu grup, toplam işsizlerin yüzde 23,5’ini oluşturdu. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 ve istihdam/çalışabilir nüfus oranı yüzde 60,0 olarak açıklandı.

EN ÇOK İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

İstihdam artışı sağlık sektöründe (+51 bin), ulaştırma ve depolamada (+29 bin), finansal faaliyetlerde (+14 bin) ve sosyal yardım alanında (+8 bin) yoğunlaştı. Federal hükümette ise istihdam 9 bin kişi azaldı. Ortalama saatlik kazançlar özel sektörde 6 sent artarak 36,06 dolara çıktı; yıllık artış oranı %3,8 oldu. Ayrıca, Şubat ve Mart aylarına ilişkin istihdam artışları toplamda 58 bin kişi aşağı yönlü revize edildi.