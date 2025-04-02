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ABD'de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 12:07
  • Giriş: 02.04.2025 12:07
  • Güncelleme: 02.04.2025 12:07
Kaynak: DHA
ABD'de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı

ABD'nin Boston kentinde, bir kamyonun kaldırıma çıkması sonucu 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını duyurdu.

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