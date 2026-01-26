ABD'de kar fırtınası: LaGuardia Havaalanı kapatıldı

ABD’nin New York kentinde etkili olan “Fern” kış fırtınası, Tri-State Bölgesi’nde hayatı olumsuz etkiledi.

New York’un üç büyük havalimanından biri olan LaGuardia’da 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, fırtınanın ABD’nin doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesi nedeniyle uçuşlar yerel saatle 13.00’ten itibaren durduruldu.

Yetkililer, fırtına nedeniyle hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığını belirtirken, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Fırtınanın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği uyarısı yapılırken, bölgede kar yağışı ve şiddetli rüzgârın devam etmesi bekleniyor.