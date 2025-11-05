ABD'de kargo uçağı düştü: 3 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı.

Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirterek, "Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.