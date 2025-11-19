ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Kargo uçağının Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan Hawaii adalarının başkenti Honolulu'ya gittiği belirtildi. Havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü aktarılan 'UPS 2976’ sefer sayılı ‘MD-11’ tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı ve havalimanının uçuşa kapatıldığı kaydedildi.