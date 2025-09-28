ABD'de kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Michigan eyaleti polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklayan polis, ayrıca saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis yangın ve saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini bildirdi.