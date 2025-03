ABD'de kızamık salgını 12 eyalete yayıldı

ABD, (DHA ) - ABD'nin özellikle Texas ve New Mexico eyaletlerinde etkili olan kızamığın 12 eyalete yayıldığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki kızamık salgınıyla ilgili açıklama yaptı. CDC'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çoğu çocuk, toplam 222 vakanın tespit edildiği, Texas ve New Mexico eyaletleri başta olmak üzere Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde de kızamık vakalarına rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Texas'ta bir çocuğun, New Mexico'da da bir yetişkinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek salgının yayılmaya devam ettiği ve gelecek günlerde vaka sayılarında artış yaşanabileceği uyarısı yapıldı.