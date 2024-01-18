ABD'de konut başlangıçları aralıkta beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta yüzde 4,3 azalışla 1 milyon 460 bine gerilemesine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'e ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı.

Buna göre, konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 460 bine düştü.

Piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 426 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, kasımda yüzde 10,8 artışla 1 milyon 525 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Konut başlangıçları aralıkta, yıllık bazda ise yüzde 7,6 yükseldi.

Ülkede inşaat izinleri, aralıkta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 480 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, kasımda yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 467 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, aralıkta yıllık bazda da yüzde 6,1'lik artış gösterdi.