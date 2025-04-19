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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 14:38
  • Giriş: 19.04.2025 14:38
  • Güncelleme: 19.04.2025 14:38
Kaynak: DHA
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD, (DHA) - ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde düştüğünü belirtti.

Uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı takip edeceğini duyurdu.

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