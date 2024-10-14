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ABD'de küçük uçak düştü: Pilot öldü, 1 yolcu yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu öldü, 1 yolcu yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 14.10.2024 09:42
  • Giriş: 14.10.2024 09:42
  • Güncelleme: 14.10.2024 09:46
Kaynak: AA
ABD'de küçük uçak düştü: Pilot öldü, 1 yolcu yaralandı
Fotoğraf: AA

ABD'nin Georgia eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Savannah kentinde bir yerleşim bölgesine küçük uçak düştü.

Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirirken,1 yolcu hafif yaralandı. Uçağın düştüğü bölgede kimse zarar görmedi.

Federal Havacılık İdaresi, nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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