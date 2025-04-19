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ABD'de küçük uçak nehre düştü: 3 kişi öldü

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük bir uçak, dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyindeki Platte Nehri'ne düştü. Olayda uçakta bulunan 3 kişi öldü.

Dünya
  • 19.04.2025 14:03
  • Giriş: 19.04.2025 14:03
  • Güncelleme: 19.04.2025 14:03
Kaynak: AA
ABD'de küçük uçak nehre düştü: 3 kişi öldü
Fotoğraf: AA

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis, küçük uçağın, eyaletin doğusundaki Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde suya çakıldığını bildirdi.

Kaza sonrası uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığı teyit edilirken, ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı denetleyeceği aktarıldı.

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