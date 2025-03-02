ABD'de kuş çarpan kargo uçağı acil iniş yaptı: İnceleme başlatıldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir kargo uçağı, kalkış sırasında kuş çarpması sonucu motorunda çıkan yangın nedeniyle acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, yetkililer inceleme başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Boeing 767 tipi FedEx kargo uçağı, yerel saatle 08.00 sularında Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndan, Indiana eyaletinin Indianapolis kentine gitmek üzere havalandı. Ancak kalkış sırasında kuş çarpması nedeniyle uçağın motorlarından biri alev aldı.

Pilotların hemen kontrol kulesiyle iletişime geçerek acil iniş prosedürlerini uyguladığı belirtildi. Alev alan motor nedeniyle Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na geri dönen uçak, güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Havacılık uzmanları, kuş çarpmalarının uçuş güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ve özellikle kalkış ve iniş sırasında tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için havalimanlarında kuş sürülerini önleyici sistemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.