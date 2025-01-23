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ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’de Antioch Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 1 öğrenci yaralandı. Antioch Lisesi, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirdi.

Dünya
  • 23.01.2025 09:53
  • Giriş: 23.01.2025 09:53
  • Güncelleme: 23.01.2025 09:55
Kaynak: DHA
ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
Fotoğraf: DHA

ABD’nin Nashville kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yerel saat ile 11.09’da Antioch Lisesi kafeteryasına giden 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı öğrenci, silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne sevk edildikten sonra yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan bir diğer öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Antioch Lisesi, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirdi.

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