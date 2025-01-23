ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yerel saat ile 11.09’da Antioch Lisesi kafeteryasına giden 17 yaşındaki Solomon Henderson adlı öğrenci, silahla 2 öğrenciyi yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Josselin Corea Escalante, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne sevk edildikten sonra yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan bir diğer öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.Antioch Lisesi, yaşanan olay nedeniyle okulda eğitime 2 gün ara verildiği bildirdi.