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ABD'de metroda uyurken ateşe verildiği düşünülen kadın hayatını kaybetti

ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Kadının trende uyuduğu sırada bir erkek tarafından ateşe verildiği ihtimali olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 22.12.2024 23:59
  • Giriş: 22.12.2024 23:59
  • Güncelleme: 23.12.2024 00:09
Kaynak: AA
ABD'de metroda uyurken ateşe verildiği düşünülen kadın hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: AA

ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir erkeğin onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti.

New York Polis Departmanı, olayın ardından inceleme başlattı.

İstasyon ise inceleme için güvenlik şeridi ile kapatıldı.

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