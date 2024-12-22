ABD'de metroda uyurken ateşe verildiği düşünülen kadın hayatını kaybetti

ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir erkeğin onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti.

New York Polis Departmanı, olayın ardından inceleme başlattı.

İstasyon ise inceleme için güvenlik şeridi ile kapatıldı.