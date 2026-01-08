ABD'de Minnesota Valisi: Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerine karşı güvenliği sağlaması için Ulusal Muhafızları çağırdı

ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin yerel kuvvetlerle hiç bir koordinasyon yapmamasını eleştirerek, bir kadının ICE polisi tarafından vurulmasının ardından Minnesota'da güvenliği sağlamak için Ulusal Muhafızlara hazırlanma emri verdiğini belirtti.

Walz, bir ABD vatandaşı kadının ICE polisi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Amerikalılara hesap verebilirlik ve adalet arayışında Minneapolis'in yanında durmaları çağrısı yapan Walz, "Bundan sonra mesajım çok basit, federal hükümetten daha fazla yardıma ihtiyacımız yok, yeterince şey yaptılar" dedi.

Walz, Minnesota Ulusal Muhafızlarını hazırlamak için uyarı emri verdiğini belirterek, "Bu Ulusal Muhafız birlikleri bizim Ulusal Muhafız birliklerimizdir, topluluğunuzdaki öğretmenleri, işletme sahipleri, inşaat profesyonelleridir. Onlar Minnesota halkıdır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine federal hükümet ile asla savaş halinde olmadıklarına işaret eden Walz, Ulusal Muhafızların vatandaşların anayasal haklarını korumak için hazır olacağını ve sahada maske takmayacaklarını söyledi.

"BU OLAY TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ"

Walz, ICE polislerinin operasyonlarında kolluk kuvvetleri ile hiç bir koordinasyon yapmadığına vurgulayarak, silahla vurulan kadın için "Bakın, bu olay tamamen önlenebilirdi. Amerikan tarihinde federal ajanların en büyük konuşlandırılması ve yerel halkla hiçbir iletişim kurulmaması nedeniyle kaotik bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan vurulan kadının kimliğinin henüz belirlenmediğini ve incelemelerin devam ettiğini belirten Walz, "İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise bu kişi aracından çıkarılmadan kim olduğunu, amacının ne olduğunu çoktan belirledi. Normal bir dünyada yaşamıyoruz" ifadesini kullandı.

Walz, "Donald Trump yönetiminin bu olayı siyasi bir mesele haline getireceği" uyarısı yaparak, "Bu, kamu güvenliği ve Amerikalılar için normalleşme meselesidir. Bizi izleyen herkes, Portland, Los Angeles, Chicago ya da (ICE polisinin) bir sonra gideceği yerdekiler, bizimle birlikte olun" çağrısında bulundu.

“BELKİ DE MCCARTHY DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ”

Minnesotalıların olayı dışarı çıkıp protesto etme isteğini anladığını ve bunun "vatansever bir görev" olduğunu belirten Walz, ancak bu gösterilerin daha fazla federal birlik konuşlandırmayı gerektirecek tuzaklara düşmeden güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Walz, toplantının sonunda isim vermeden Trump yönetimine seslenerek, "Bu olay tamamen önlenebilirdi. Tamamen gereksizdi. Bilmiyorum, belki de McCarthy dönemini yaşıyoruzdur. Hiç mi ahlakınız yok? Hiç mi itidaliniz yok?" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Minnesota'da 13 bin Ulusal Muhafız askerinin görev yaptığı, valinin verdiği uyarı emrinin, sahaya inmek için hazırlıkları arttıran ilk adım olduğuna dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.