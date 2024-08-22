ABD'de Minnesota Valisi Walz, Harris'in başkan yardımcısı adayı olmayı resmen kabul etti

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde başkan yardımcısı adayı gösterilen Minnesota Valisi Tim Walz, resmi olarak Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile beraber yarışmayı kabul etti.

ABD basınındaki haberlere göre Walz, Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuştu.

Demokrat Partinin seçimde Harris'in yardımcısı olarak aday gösterdiği Walz, "ABD başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek bir onurdur." dedi.

Seçimleri kazanmaları halinde orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi gibi hedeflerini açıklayan Walz, Harris ile Amerikalıların çıkarı için çalışacaklarını savundu.