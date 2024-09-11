ABD'de mortgage faizleri 1,5 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a inerken, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 6 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 1 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,43'ten 6,29'a indi ve üst üste altıncı haftada düşüş kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,98'den yüzde 5,71'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage faizinin Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini bildirdi.

Hazine tahvili faizlerinin; azalan enflasyon, yavaşlayan iş gücü piyasası ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay yapması beklenen ilk faiz indirime yanıt verdiğini belirten Kan, mortgage faizlerinin de bir yıl öncesine göre neredeyse 1 puan daha düşük olduğunu kaydetti.

Kan, yeniden finansman başvurularının geçen yıla göre daha hızlı seyrettiğine değinerek, ancak birçok borçlunun yüzde 5'in altında faiz oranlarında kredi ödemeleri nedeniyle yeniden finansman potansiyelinin hala sınırlı kaldığı değerlendirmesinde bulundu.