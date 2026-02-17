ABD'de okul maçına silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
Rhode Island eyaletindeki bir lisede düzenlenen buz hokeyi müsabakası sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu bir kız öğrencinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.
Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.