ABD'de okul maçına silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Rhode Island eyaletindeki bir lisede düzenlenen buz hokeyi müsabakası sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dünya
  • 17.02.2026 01:23
  • Giriş: 17.02.2026 01:23
  • Güncelleme: 17.02.2026 01:29
ABD'de okul maçına silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu bir kız öğrencinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu bir kız öğrenci hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.

