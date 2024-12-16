ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 2’ye revize edildi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı revize edildi.

Madison Polis Departmanı, saldırıdaki can kaybını 5’ten 2’ye, yaralı sayısını ise 5’ten 6’ya revize ederek, saldırganın ise öldüğü ifade etti.

Polis, saldırganın okul öğrencilerinden olduğunu belirterek, okula yapılan baskında saldırganın ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha önce saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.