ABD'de okulda silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dini eğitim veren bir okulda 17 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polisin aktardığı bilgiye göre, Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'na, dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki şüphelinin, saldırıda biri öğretmen diğeri öğrenci iki kişiyi vurarak öldürdüğü, en az 6 kişiyi yaraladığı ve daha sonra olay yerinde intihar ettiği kaydedildi.

Yetkililer, 17 yaşındaki kız öğrencinin hangi motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini araştırdıklarını ifade etti.

Polis yetkilileri, ilk açıklamalarında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Abundant Life Hristiyan Okulunun lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.

ABD BAŞKANI BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Öte yandan, Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği bildirildi.

CNN'nin konuyla ilgili haberinde, ABD'de 2024 yılında 83 okula silahlı saldırı düzenlendiği ve bu yılın 2008'den bu yana en fazla okul saldırısı yaşanan yıl olduğu kaydedildi.