ABD'de okulda silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) Direktörü Chris Hosey, iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki erkek öğrenci Colt Gray olduğunu duyurdu.

GBI, tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada ise şüphelinin hayatta olduğu ve gözaltında olduğu duyuruldu.

ABD medyasında yer alan haberlerde okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği duyuruldu.

Güvenlik güçleri, tehdit telefonunun kaynağına ilişkin incelemeleri sürdürüyor. Saldırı sonrasında okulun yer aldığı Barrow County’deki tüm okullarda yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Atlanta Sözcüsü Tony Thomas, FBI’ın durumu takip ettiğini ve FBI birimlerinin sahada yerel güvenlik güçlerine destek sağladığını açıkladı.

BİDEN'DAN "SİLAH SATIŞINDA GÜVENLİK KONTROLÜ" ÇAĞRISI

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

Daha sonra olayla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Biden, bu saldırının silah satışında detaylı güvenlik kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, Kongre'ye "silah satışıyla ilgili yasal düzenleme" çağrısında bulundu.

Saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini kaydeden Biden, bu tür silahlı saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.